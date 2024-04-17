Важное 17 апреля 2024, 09:35 Украинский беспилотник сбили над Мордовией Минобороны: силы ПВО сбили БПЛА над Мордовией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Беспилотник самолетного типа ликвидировали на территории Мордовии. Киевский режим планировал устроить террористическую атаку с его помощью, сообщило Минобороны России.

«Около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — объявила пресс-служба.

Реклама

Удар отразили дежурными средствами ПВО. Беспилотник сбили над Мордовией.

В Курской области ночью объявили об опасности атаки БПЛА. Беспилотник сбили в Орловской области. Власти сообщили, что никто не пострадал, повреждений не обнаружили. Громкие звуки слышали на севере Крыма, в районе Джанкоя.

Российские предприятия смогут самостоятельно обезопасить себя от украинских дронов. Представитель компании «Гамбит Плюс» Роман Карасев заявил «360», что для этого потребуются стационарные и мобильные комплексы, в том числе с противодронными ружьями.