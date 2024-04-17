17 апреля 2024, 09:35
Украинский беспилотник сбили над Мордовией
Минобороны: силы ПВО сбили БПЛА над Мордовией
Беспилотник самолетного типа ликвидировали на территории Мордовии. Киевский режим планировал устроить террористическую атаку с его помощью, сообщило Минобороны России.
«Около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — объявила пресс-служба.
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Удар отразили дежурными средствами ПВО. Беспилотник сбили над Мордовией.
В Курской области ночью объявили об опасности атаки БПЛА. Беспилотник сбили в Орловской области. Власти сообщили, что никто не пострадал, повреждений не обнаружили. Громкие звуки слышали на севере Крыма, в районе Джанкоя.
Российские предприятия смогут самостоятельно обезопасить себя от украинских дронов. Представитель компании «Гамбит Плюс» Роман Карасев заявил «360», что для этого потребуются стационарные и мобильные комплексы, в том числе с противодронными ружьями.
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