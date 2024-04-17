Происшествия 17 апреля 2024, 05:58 Жители Крыма сообщили о звуках взрывов Shot: жители Крыма услышали взрывы РИА «Новости»

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Жители северной части Крыма услышали в ночь на 17 апреля громкие звуки. После которого начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. При этом официальной информации о происшествии пока не поступало.

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Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Пять дронов уничтожили утром 14 апреля над акваторией Черного моря.

ВСУ постоянно пытаются атаковать Крым, однако системы ПВО России оперативно перехватывают все выпущенные в сторону региона беспилотники и снаряды. Например, 10 апреля в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

За день до этого жители города тоже слышали громкие звуки. Как отметил губернатор региона Михаил Развожаев, они произошли из-за срабатывания системы автоматической ликвидации низколетящей воздушной цели над Черным морем. Ни один социальный и гражданский объект не пострадал.