Эксклюзив 17 апреля 2024, 00:19 «Стационарные и мобильные комплексы». Эксперт — о защите предприятий от атак БПЛА Сотрудник «Гамбит Плюс» Карасев: предприятия используют два вида защиты от БПЛА Телеканал «360»

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Частные компании и предприятия могут самостоятельно организовать защиту от беспилотников, которыми украинские боевики пытаются атаковать российскую территорию. Подробно об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал представитель компании «Гамбит Плюс» Роман Карасев.

Защитить компании могут не столько военные, сколько сами заводы. Например, предприятия используют как стационарные, так и мобильные комплексы. Минимальный набор оборудования стоит 300 тысяч рублей, а с противодронными ружьями — от 1,5 миллиона рублей. Для большего эффекта компаниям стоит совместно отрабатывать сценарии обороны от дронов и обмениваться опытом.

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«Каждому предприятию, когда оно отрабатывает какие-то навыки противодействия, желательно делиться с коллегами, возможно, из конкурирующих предприятий, чтобы они совместно разрабатывали общие сценарии и отработки таких угроз», — подчеркнул Карасев.

Это создаст почву для дальнейшего развития частной оборонной системы для защиты от беспилотников, заключил эксперт.

Средства противовоздушной обороны 12 апреля уничтожили четыре украинских БПЛА в Ростовской области. В результате никто не пострадал.