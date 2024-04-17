17 апреля 2024, 02:37
Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области
Глава Курской области Старовойт призвал к бдительности из-за угрозы атаки БПЛА
В Курской области объявили режим опасности атаки дронов. Губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил жителей об угрозе с неба.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава области.
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Старовойт призвал жителей региона к бдительности из-за возможной угрозы с воздуха.
Накануне утром системы ПВО уничтожили над территорией Курской области украинский малоразмерный воздушный шар. О попытке теракта со стороны ВСУ сообщило Минобороны.
Днем ВСУ атаковали поселок Теткино в Глушковском районе. В результате удара пострадали несколько жилых домов, магазин и личные автомобили сельчан. Обошлось без жертв, заявил Старовойт.
Беспилотники
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