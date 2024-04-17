Важное 17 апреля 2024, 02:37 Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области Глава Курской области Старовойт призвал к бдительности из-за угрозы атаки БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Курской области объявили режим опасности атаки дронов. Губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил жителей об угрозе с неба.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава области.

Реклама

Старовойт призвал жителей региона к бдительности из-за возможной угрозы с воздуха.

Накануне утром системы ПВО уничтожили над территорией Курской области украинский малоразмерный воздушный шар. О попытке теракта со стороны ВСУ сообщило Минобороны.

Днем ВСУ атаковали поселок Теткино в Глушковском районе. В результате удара пострадали несколько жилых домов, магазин и личные автомобили сельчан. Обошлось без жертв, заявил Старовойт.