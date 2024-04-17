Важное 17 апреля 2024, 08:24 Украинский беспилотник сбили ночью в Орловской области Губернатор Клычков: ночью ПВО сбила украинский беспилотник в Орловской области

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В ночь на 17 апреля средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Орловской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА», — указал он.

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Пострадавших и повреждений на земле в результате атаки нет. Оперативные службы уже приступили к работе на месте ЧП. Ситуация находится под полным контролем, заверил губернатор Орловской области.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. Под обстрел боевиков ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. В результате удара местные жители остались без света. Утром того же дня в небе над Белгородской областью ликвидировали три украинских беспилотника. Их уничтожили дежурные средства ПВО.