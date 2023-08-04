04 августа 2023, 10:29
Ночью над Бердянском сбили БПЛА
Врио губернатора Балицкий: система ПВО ночью сбила БПЛА над Бердянском
Украинские войска ночью 4 августа направили беспилотники на Бердянск. Атаку остановили российские силы ПВО, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Около двух часов ночи наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — сообщил он.
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По словам главы региона, целью Вооруженных сил Украины стали гражданские объекты. В общей сложности за сутки украинские войска обстреливали запорожские населенные пункты 65 раз. Удары наносили на Токмакском, Пологовском и Васильевском направлениях.
Крым атаковали 13 беспилотников, военно-морскую базу в Новороссийске — два безэкипажных катера. Все нападения отразили. Жители слышали громкие звуки от работы ПВО. Происшествие не сказалось на отгрузке нефти в Краснодарском крае и обстановке на полуострове.
Беспилотники
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