Важное 04 августа 2023, 10:29 Ночью над Бердянском сбили БПЛА Врио губернатора Балицкий: система ПВО ночью сбила БПЛА над Бердянском Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Украинские войска ночью 4 августа направили беспилотники на Бердянск. Атаку остановили российские силы ПВО, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около двух часов ночи наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — сообщил он.

Реклама

По словам главы региона, целью Вооруженных сил Украины стали гражданские объекты. В общей сложности за сутки украинские войска обстреливали запорожские населенные пункты 65 раз. Удары наносили на Токмакском, Пологовском и Васильевском направлениях.

Крым атаковали 13 беспилотников, военно-морскую базу в Новороссийске — два безэкипажных катера. Все нападения отразили. Жители слышали громкие звуки от работы ПВО. Происшествие не сказалось на отгрузке нефти в Краснодарском крае и обстановке на полуострове.