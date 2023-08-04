Происшествия 04 августа 2023, 04:25 Власти Крыма сообщили о работе ПВО над полуостровом Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма, все объекты сбиты Pxhere

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В нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. Все объекты сбили.

«Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал Крючков.

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Ранее о работе системы ПВО сообщили жители Феодосии. Военкоры также писали о звуках взрывов в городе.

На юго-западе Калужской области сбили семь беспилотников. Киевский режим предпринял попытку устроить теракт в ночь на 3 августа, сообщило Минобороны России, тогда средствами ПВО сбили сначала шесть беспилотников. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений не было.

Через несколько часов — утром 3 августа — губернатор региона Владислав Шапша сообщил о седьмом сбитом беспилотнике. На место незамедлительно выехали оперативные службы. В этот раз также не было последствий для людей и инфраструктуры.