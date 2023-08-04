Происшествия 04 августа 2023, 09:50 Атака БПЛА в Новороссийске не сказалась на отгрузке нефти КТК: отгрузка нефти на танкеры в Новороссийске после атаки БПЛА проходит штатно РИА «Новости»

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Украинские беспилотники в Новороссийске Краснодарского края не повредили инфраструктуру, и отгрузку нефти продолжили в штатном режиме. Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань сообщил об этом «Известиям».

Он заявил, что на инфраструктуре КТК после атаки безэкипажных катеров не нашли никаких повреждений. Отгрузку нефти на танкеры продолжили в штатном режиме. Движение судов возобновят после того, как разрешит капитан порта.

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Два безэкипажных катера ночью 4 августа нацелились на военно-морскую базу в Новороссийске. Корабли «Суворовец» и «Оленегорский горняк» ударили по ним из штатного вооружения.

Ночью 13 БПЛА атаковали Крым. Работу систем ПВО слышали в нескольких районах полуострова, никто не пострадал. Военные сбили 10 дронов, оставшиеся три обезвредили при помощи средств радиоэлектронной борьбы.