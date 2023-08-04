Происшествия 04 августа 2023, 06:58 Военно-морскую базу Новороссийск пытались атаковать безэкипажными катерами — Минобороны Минобороны: ВСУ двумя безэкипажными катерами пытались атаковать базу Новороссийск РИА «Новости»

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Украинские военные ночью 4 августа совершили попытку ударить по военно-морской базе Новороссийск. Безэкипажные катера уничтожили, сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», — сообщили военные.

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Надводные беспилотники засекли и уничтожили. Огонь по ним открыли корабли, охранявшие военно-морскую базу.

Жители Новороссийска рассказали о звуках, похожих на взрывы, и стрельбе в районе Мысхако. Telegram-канал Shot сообщил о возможном уничтожении морских дронов. Экстренные службы подтвердили РИА «Новости», что на номер 112 поступило несколько вызовов. Информацию о них передали специалистам, которые разберутся в обстоятельствах случившегося.

Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма. Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что никто не пострадал.