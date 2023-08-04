Происшествия 04 августа 2023, 07:09 Минобороны сообщило о 13 перехваченных над Крымом беспилотниках Минобороны: в Крыму системы ПВО уничтожили 10 БПЛА, средства РЭБ подавили три дрона РИА «Новости»

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Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ночью 4 августа атаковали Крым. Силы ПВО сбили 10 дронов, еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны России.

«Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — объявили военные.

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Все БПЛА, по информации министерства, перехватили. Из них 10 дронов уничтожили системы ПВО, еще три подавили средства РЭБ. Никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что системы ПВО сработали в нескольких районах полуострова. Местные жители жаловались на громкие звуки в Феодосии.

Минобороны подтвердило отбитую атаку на военно-морскую базу в Новороссийске. Вооруженные силы Украины отправили к ней два безэкипажных катера.