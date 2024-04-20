Происшествия 20 апреля 2024, 17:42 Угрозу атаки беспилотников отменили в Липецкой области Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил об отбое воздушной опасности РИА «Новости»

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В Липецкой области сняли режим воздушной опасности. Угроза атаки миновала, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Внимание! Отбой воздушной опасности», — написал он.

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Сирены, возвещающие о ракетной опасности, зазвучали для жителей Липецкой области в 15:40. Спустя час власти объявили о найденных обломках двух летательных аппаратов. Предположительно, это были метеозонды. По словам Артамонова, обошлось без жертв и разрушений. На место прибыли специалисты.

Ранее ПВО сбила очередной украинский дрон под Белгородом. Военные пресекли попытку киевского режима атаковать российские объекты в 16:00. За полтора часа до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом сразу три украинских БПЛА.