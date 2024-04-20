Важное 20 апреля 2024, 15:48 Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Сирены, предупреждающие о ракетной опасности, звучат на территории Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

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Губернатор обратился к жителям и призвал следить за информацией в официальных источниках: каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».

В этот же день режим ракетной опасности объявляли в Белгороде и Белгородском районе. Жителей попросили укрыться в домах и не выходить на улицу. Сигналы тревоги звучали около 15 минут.

Ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях военные сбили 20 беспилотников. По данным ведомства, ВСУ атаковали российскую территорию снарядами системы RM-70 Vampire, оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» и малоразмерными воздушными шарами. Средства ПВО предотвратили атаку по объектам.