20 апреля 2024, 15:48
Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области
Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявили воздушную тревогу
Сирены, предупреждающие о ракетной опасности, звучат на территории Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.
Реклама
Губернатор обратился к жителям и призвал следить за информацией в официальных источниках: каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».
В этот же день режим ракетной опасности объявляли в Белгороде и Белгородском районе. Жителей попросили укрыться в домах и не выходить на улицу. Сигналы тревоги звучали около 15 минут.
Ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях военные сбили 20 беспилотников. По данным ведомства, ВСУ атаковали российскую территорию снарядами системы RM-70 Vampire, оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» и малоразмерными воздушными шарами. Средства ПВО предотвратили атаку по объектам.
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама