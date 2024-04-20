20 апреля 2024, 16:08
ПВО сбили три дрона над Белгородской областью
Минобороны России: над Белгородской областью средства ПВО сбили три беспилотника
В Белгородской области пресекли очередную атаку ВСУ. Системы ПВО сбили три украинских дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 14:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
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Там добавили, что над территорией Белгородской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника.
Ранее в Белгородской области украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка. Осколок снаряда смертельно ранил беременную женщину. В результате атаки пострадали еще двое мужчин и женщина.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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