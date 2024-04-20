Важное 20 апреля 2024, 16:53 Очередной украинский дрон сбили под Белгородом Минобороны России: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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В Белгородской области средствами ПВО сбили еще один украинский дрон. Об этом информировали в пресс-службе Минобороны России.

«Около 16:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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До этого стало известно, что дежурные системы противовоздушной обороны сбили над регионом еще три украинских дрона около 14:30. Кроме того, Минобороны отчитывалось об уничтожении запущенного украинскими боевиками беспилотника около 13:00.

В ночь на 20 апреля ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области с применением 26 дронов. Все летательные аппараты успешно сбили средствами ПВО.