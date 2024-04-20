Происшествия 20 апреля 2024, 17:12 Обломки двух летательных аппаратов нашли в Липецкой области Губернатор Артамонов: под Липецком нашли обломки двух летательных аппаратов РИА «Новости»

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В Воловском округе Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет», — написал глава региона.

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По его словам, обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, подчеркнул Артамонов.

Днем 20 апреля в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Губернатор призвал местных жителей следить за информацией в каналах правительства и МЧС.

В этот же день режим ракетной опасности объявили в Белгородском районе. Населению рекомендовали не покидать свои дома. Сигнал тревоги звучал около 15 минут.