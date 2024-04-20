20 апреля 2024, 17:12
Обломки двух летательных аппаратов нашли в Липецкой области
Губернатор Артамонов: под Липецком нашли обломки двух летательных аппаратов
В Воловском округе Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
«Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет», — написал глава региона.
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По его словам, обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, подчеркнул Артамонов.
Днем 20 апреля в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Губернатор призвал местных жителей следить за информацией в каналах правительства и МЧС.
В этот же день режим ракетной опасности объявили в Белгородском районе. Населению рекомендовали не покидать свои дома. Сигнал тревоги звучал около 15 минут.
Беспилотники
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