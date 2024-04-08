Происшествия 08 апреля 2024, 15:51 Угрозой ядерной безопасности назвали удар дрона ВСУ по энергоблоку ЗАЭС Постпред России в Вене Ульянов назвал удар ВСУ по ЗАЭС серьезной эскалацией РИА «Новости»

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Удар запущенного украинскими боевиками беспилотника по куполу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции создал реальную угрозу возникновения ядерной катастрофы. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что от безумных действий своих военных пострадает и сама Украина.

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«Это очень серьезная эскалация, действительно очень серьезная угроза ядерной безопасности. В случае ядерной катастрофы пострадает в том числе и сама Украина», — заявил Ульянов.

Работающие на Запорожской атомной электростанции эксперты МАГАТЭ заявили, что шестой энергоблок получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотника, которые не несут угрозы ядерной безопасности. При этом специалисты подчеркнули, что при продолжении таких ударов существует риск обрушения всей системы защитной оболочки реактора.

В минувшее воскресенье, 7 апреля, пресс-служба Росатома сообщила о трех пострадавших в результате прилета дронов ВСУ на Запорожскую атомную станцию.

В компании отметили, что сотрудники получили ранения в результате удара по территории, рядом со столовой. Второй дрон прилетел в район грузового порта, а третий — взорвался на куполе шестого энергоблока.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинские войска перешли на опасные провокации, которые приведут в перспективе к негативным последствиям.