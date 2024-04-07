Важное 07 апреля 2024, 16:08 ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока ЗАЭС РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции 7 апреля. Обошлось без пострадавших и критических повреждений, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», — уточнили в пресс-службе.

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Радиационный фон на станции и прилегающей территории — в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.

В этот же день украинские боевики атаковали станцию с помощью беспилотников. Один дрон-камикадзе прилетел в район столовой и атаковал грузовик, разгружавший продукты. Еще один прилет зафиксировали в районе грузового порта.

Критическая инфраструктура атомной станции неоднократно попадала под обстрел украинских боевиков. Ранее в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, военные сбросили взрывчатку. Если бы они попали в баки, это привело бы к печальным последствиям.

По словам гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, в условиях конфликта подобные события «еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту». Примечательно, что первый обстрел 7 апреля произошел перед плановым обход экспертов МАГАТЭ.