Происшествия 08 апреля 2024, 12:51 Кремль счел опасной провокацией возобновление атак на ЗАЭС Песков назвал атаки на ЗАЭС опасной провокацией с негативными последствиями РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники МАГАТЭ зафиксировали обстрел Запорожской АЭС со стороны Украины, и атака приведет к негативным последствиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге назвал удары по предприятию опасной провокацией, сообщили «Известия».

«Очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Поэтому это очень опасная, имеющая очень плохие и негативные последствия в перспективе практика», — сказал официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков подчеркнул, что реакция на удар негативная. Киевский режим, по его словам, продолжил свою террористическую активность.

Вооруженные силы Украины 7 апреля двумя дронами атаковали купол шестого энергоблока станции. МАГАТЭ заявило о незначительных повреждениях и отсутствии угрозы ядерной безопасности. Пострадали три человека.