Происшествия 23 марта 2024, 18:08 Участвовавших в задержании террористов бойцов «Ахмата» наградят Кадыров: бойцы «Ахмата» получат госнаграды за задержание террористов РИА «Новости»

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Бойцов «Ахмата», участвовавших в задержании террористов из Crocus City Hall, представят к госнаградам. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски», — отметил Кадыров.

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Глава республики добавил, что ни один из силовиков не пострадал. Их представят к государственным наградам.

Задержать злоумышленников также помогали спецслужбы Белоруссии. Совместными усилиями бойцы не дали сбежать злоумышленникам за границу.

К теракту в Crocus City Hall оказались причастны 11 человек, в том числе четыре исполнителя. Президент Владимир Путин пообещал покарать всех участников преступления.

По последним данным, число жертв в результате теракта достигло 133. На официальном сайте МЧС России появился предварительный список погибших с 13 фамилиями.