Происшествия 23 марта 2024, 16:29 Спецслужбы Белоруссии помогли задержать причастных к теракту в Crocus City Hall Крутой: спецслужбы РБ помогли задержать устроивших теракт в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Представители белорусских спецслужб помогли российским коллегам задержать подозреваемых в теракте в Crocus City Hall. Совместными усилиями силовики не дали сбежать злоумышленникам за границу, сообщило БелТА.

«Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой», — уточнил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

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Он указал на полностью выполненную задачу и обеспечение максимальной безопасности.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании автомобиля Renault под Белгородом. Предположительно, на нем пытались скрыться террористы, расстрелявшие мирных людей в в Crocus City Hall.

Всего задержали 11 человек, которые подготовили и осуществили теракт. Правоохранители продолжают устанавливать возможных их сообщников.