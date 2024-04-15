Важное 15 апреля 2024, 11:21 Трое детей погибли при атаке ВСУ на Токмак Губернатор Балицкий: жертвами атаки ВСУ на Токмак стали 16 человек РИА «Новости»

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В Токмаке, который ВСУ атаковали 12 апреля, завершились аварийно-спасательные работы, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, окончательное количество жертв составило 16 человек, трое из них — дети.

Пострадавших 28. В больницах остаются 12 человек, отметил губернатор.

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«Благодарю подразделения МЧС, медиков, полицию, подразделения Росгвардии, коммунальные службы Токмака, волонтеров за круглосуточную помощь и содействие в поисковых работах», — добавил Балицкий.

Он пожелал скорейшего выздоровления раненым и назвал случившееся страшной трагедией.

О 16 жертвах было известно еще к 14 апреля. На тот момент разбор завалов еще продолжался.

Для удара по Токмаку использовались разработанные Западом бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, запускаемые из РСЗО HIMARS. Под огонь попал жилой сектор, повреждения получили многоквартирные дома. Родственникам погибших выплатят миллион рублей, тяжелораненым — 750 тысяч, получившим ранения средней степени тяжести — полмиллиона.