Важное 13 апреля 2024, 20:20 Число погибших после атаки ВСУ на Токмак достигло 11 Балицкий: при обстреле Токмака со стороны ВСУ погибли 11 человек Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram

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Число погибших при обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области выросло до 11. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«К 19:00 по московскому времени подняли тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком», — уточнил он.

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На данный момент в результате террористической атаки погибли 11 человек, двое жителей считаются без вести пропавшими.

Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. Родственники погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей, 750 тысяч — тяжелораненые, 500 тысяч — получившие ранения средней степени тяжести.

Украинские боевики обстреляли жилой район Токмака вечером в пятницу, 12 апреля, удары наносили по многоквартирным домам.