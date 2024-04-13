Происшествия 13 апреля 2024, 02:22 Люди могли остаться под завалами дома в Токмаке после обстрела ВСУ — Рогов Рогов: после обстрела ВСУ под завалами дома в Токмаке еще могут быть люди РИА «Новости»

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Под завалами разрушенного в результате атаки украинских боевиков в городе Токмак дома могут быть еще люди. Об этом сообщил «РИА Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться жители», — сказал он.

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Специалисты продолжают разбирать завалы жилых домов в месте попадания снарядов.

Десятки мирных жителей погибли в результате обстрела многоквартирных домов в Токмаке. Глава Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о гибели одного ребенка. В в результате обстрела ВСУ без газа остались 25 частных домов и девять многоквартирных зданий.

Запорожские власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим и родственникам погибших. Сейчас в регионе сохраняется угроза повторных ударов.