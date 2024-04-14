Происшествия 14 апреля 2024, 08:44 Жертвами удара ВСУ по Токмаку стали 16 человек. Разбор завалов продолжается Балицкий: число жертв в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 Евгений Балицкий / Telegram-канал / Telegram

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Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на город Токмак в Запорожской области увеличилось до 16 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Евгений Балицкий / Telegram-канал Евгений Балицкий / Telegram-канал Евгений Балицкий / Telegram-канал Евгений Балицкий / Telegram-канал

«В результате террористической атаки ВСУ на Токмак количество погибших увеличилось до 16. Спасатели подняли из-под завалов четыре тела, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице. Еще один пострадавший скончался в больнице», — написал он.

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Балицкий добавил, что 12 человек из 20 пострадавших остаются в лечебных учреждениях в тяжелом состоянии, еще восемь перевели на стационарное лечение. Разбор завалов и поиск тел продолжается.

Украинские националисты атаковали Токмак вечером в пятницу, 12 апреля. Под огнем оказался жилой сектор, повреждения получили многоквартирные дома. По предварительным данным, для атаки ВСУ применили натовские бомбы GLSDB.