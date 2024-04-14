Мир 14 апреля 2024, 08:51 ВСУ применили натовские бомбы GLSDB для удара по Токмаку ТАСС: ВСУ применили для удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы GLSDB Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий/Telegram

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Украинские националисты применили разработанные западными странами бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB для удара по городу Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС.

По информации источника агентства, следственная группа сделала выводы о происхождении боеприпасов после изучения осколков, оставшихся на месте удара. Бомбы GLSDB разработали концерны Saab Group и Boeing, их запускают из реактивных систем залпового огня HIMARS.

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При этом данные боеприпасы не стоят на вооружение американской армии, хотя и разработаны государствами — членами НАТО.

ВСУ атаковали жилые дома в Токмаке вечером 12 апреля. В результате удара, по последним данным, погибли 16 человек. Работы по разбору завалов продолжаются, поэтому количество жертв может еще увеличиться. Девять многоквартирных и 25 частных домов остались без газа.