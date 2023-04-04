04 апреля 2023, 15:10
Трепову доставили Басманный суд Москвы
Подозреваемую в теракте Трепову доставили в суд Москвы
Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в петербургском кафе, доставили в Басманный суд Москвы. В распоряжении «360» появилось видео, на котором ее заводят в здание суда.
По информации Telegram-канала «Московские суды общей юрисдикции», в Басманный райсуд поступил материал по ходатайству СК о заключении Треповой под стражу. Следствие попросило избрать меру пресечения до 2 июня.
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Согласно предварительной информации, 2 апреля Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала военному корреспонденту Владлену Тараскому (настоящее имя — Максим Фомин). Произошел взрыв, в результате журналист погиб, ранены 40 человек.
Ранее стало известно, что подозреваемую доставили в столицу.
СМИ пишут, что Трепова регулярно выполняла задания кураторов из Украины и получала за каждое по 20 тысяч рублей.
Видео
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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