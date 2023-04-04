Общество 04 апреля 2023, 14:44 СМИ назвали гонорар Треповой за выполнение заданий от кураторов из Украины Mash: Трепова получала по 20 тысяч рублей за выполнение каждого задания от куратора Соцсети

Читать 360tv в

Террористка Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в одном из кафе Петербурга, получала по 20 тысяч рублей за каждое выполненное ей задание от кураторов из Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, кураторы платили девушке за доставку посылок, посещение различных мероприятий и многое другое. Деньги переводили в криптовалюте и только после получения фотодоказательств.

Реклама

На творческий вечер к Татарскому Трепова пришла, чтобы выполнить очередное поручение — передать военкору статуэтку, которая потом взорвалась. После выполнения этого задания девушку обещали вывезти через третью страну на Украину. При себе у нее были авиабилеты в Узбекистан.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Военкор Владлен Татарский, проводивший творческий вечер, погиб. По последним данным, пострадали 40 человек.

Сообщалось, что неизвестные передали Треповой посылку с бюстом, начиненным взрывчаткой, удаленно. Координация действий при этом происходила из-за границы. Трепову после совершения теракта задержали на съемной квартире в Петербурге. Во вторник ее доставили в Москву, сообщили «Известия».