Важное 04 апреля 2023, 14:03 Подозреваемую в убийстве Татарского доставили в Москву «Известия»: самолет с подозреваемой в убийстве Татарского Треповой сел в Домодедово

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Террористка Дарья Трепова, которую заподозрили в убийстве военкора Владлена Татарского, прилетела в Москву. Кадры из аэропорта Домодедово опубликовала газета «Известия».

На них видно, что Трепову сопровождала группа представителей правоохранительных органов. Лицо девушки закрывал шарф и надетый на голову капюшон.

Военный корреспондент Владлен Татарский 2 апреля проводил творческий вечер в петербургском кафе. Дарья Трепова пришла на это мероприятие и подарила ему статуэтку, которая в итоге взорвалась. Военкор погиб на месте, еще 40 человек пострадали.

По данным СМИ, внутри бюста находилась сим-карта, таким образом взрывное устройство привели в действие удаленно. Сама Трепова после случившегося вышла из кафе, села в такси и отправилась на съемную квартиру. Правоохранительные органы задержали ее на следующий день.

Появилась информация, что за несколько месяцев до случившегося девушка стала втираться в доверие к Татарскому и посещала все мероприятия с ним. Известно, что Трепова жила в Санкт-Петербурге, училась в СПбГУ на медицинском факультете, но на пятом курсе ее отчислили.