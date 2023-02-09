Происшествия 09 февраля 2023, 10:39 Тяжелую технику, собак и беспилотники привлекли к разбору завалов в Новосибирске МЧС показало, как завалы в Новосибирске разбирают тяжелой техникой

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Спасатели задействовали в поисково-спасательной операции на месте взрыва и обрушения подъезда в Новосибирске тяжелую технику. Разбор завалов ведут с перерывами на минуту тишины, чтобы помочь кинологам отыскать пострадавших, рассказала пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

При помощи тяжелой и инженерной техники спасатели поднимают обрушившиеся конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищают двор для проезда. Работу осложнили мороз и неубранный снег. Контролировать обстановку с воздуха помогают беспилотники, а психологи МЧС успокаивают пострадавших.

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«Периодически объявляется минута тишины, выключается вся техника, что помогает кинологам в поисках людей, которые могут оставаться под завалами», — рассказали спасатели.

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Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

На помощь новосибирским коллегам приехали 70 человек из аэромобильные группировки Главного управления и Сибирского спасательного центра МЧС России. На месте ЧП работают 283 человека и 83 единицы техники.

Хлопок бытового газа, обрушение подъезда и пожар произошли на улице Линейная в Новосибирске утром 9 февраля. Погибли, по последним данным, три человека, девятерых госпитализировали — двое из них в тяжелом состоянии.