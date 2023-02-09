Происшествия 09 февраля 2023, 09:59 Спасатели нашли под завалами тело третьей жертвы взрыва газа в Новосибирске ТАСС: число жертв взрыва газа в Новосибирске увеличилось до трех Пресс-служба МЧС

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При взрыве бытового газа в Новосибирске погибли трое. Под завалами нашли тело еще одного человека, рассказали ТАСС в медицинских службах.

«На месте ЧП обнаружено тело третьего погибшего», — сказал медик.

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Восемь человек, по словам собеседника агентства, получили травмы. Им оказали помощь.

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Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина ранее рассказала, что с учетом двух погибших пострадали 11 человек. Девятерых доставили в горбольницу № 1, областную клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи № 34. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Для экстренного оказания помощи в частной клинике рядом с домом развернули операционную, а на месте проведения поисково-спасательной операции остались дежурить медики.

Хлопок бытового газа случился в пятиэтажке на улице Линейная. По информации МЧС России, обрушился средний подъезд. Очевидцы рассказали, что пятый этаж первое время оставался навесу, но потом тоже рухнул. Начался пожар. Ударную волну от взрыва почувствовали в домах на расстоянии 300 метров от места ЧП.