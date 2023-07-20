Экология 20 июля 2023, 04:57 Каховского водохранилища больше не существует, заявили в Запорожье Глава Мелитопольского района: вода больше не поступает в Северо-Крымский канал РИА «Новости»

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Вода больше не поступает в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилилища, так как его больше нет. Она уже на метр ниже уровня забора, рассказал РИА «Новости» глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

«Нет, уже не поступает. Она (вода — прим. ред.) уже на метр ниже уровня забора», — подтвердил собеседник агентства.

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Каховское водохранилище почти полностью высохло в Запорожской области. Часть воды еще остается в водоеме на Херсонщине. Там расположено устье канала. Реки Конка и Днепр вернулись в свои русла.

Глава района добавил, что в районе Васильевки, где находилось основное водохранилище, остались только лужицы. Все вернулось, «как в старые времена», до образования водоема, процитировал Сигуту RT.

Ранее сообщалось, что после диверсии на Каховской ГЭС спасли более 2,2 тысячи пострадавших, эвакуировали более 8,6 тысячи человек. Людям в затопленных населенных пунктах оперативно организовали помощь.