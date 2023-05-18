Происшествия 18 мая 2023, 19:35 Техническое движение на железной дороге в Крыму восстановили Глава Крыма Аксенов: техническое движение на железной дороге восстановили Unsplash

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На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где с рельсов сошли вагоны, восстановили техническое движение. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Уже к завтрашнему утру грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме», — написал он.

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Утром 18 мая в Симферопольском районе Крыма с рельсов сошли 11 вагонов с зерном. Пять из них опрокинулись, один — разорвало. Грузовой поезд ехал из Симферополя в Севастополь.

Причиной происшествия стал подрыв. Местные жители рассказали, что слышали хлопок, но в целом в регионе все было спокойно.

Во время схода состава никто не пострадал. В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что угрозы экологии нет.