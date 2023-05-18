Происшествия 18 мая 2023, 15:26 Один из вагонов с зерном в результате подрыва в Крыму разорвало Telegram-канал SHOT: один из вагонов с зерном при подрыве рельсов в Крыму разорвало

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В Симферопольском районе Крыма с рельсов сошли 11 вагонов с зерном. Пять из них опрокинулись, один — разорвало. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Грузовой состав ехал из Симферополя в Севастополь.

«Повреждено 75 метров полотна, на месте взрыва — воронка диаметром 12 метров. Никто из людей не пострадал. Полиция ищет диверсантов, заложивших взрывчатку», — написал канал.

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Движение на участке Симферополь — Севастополь приостановили. Железнодорожное сообщение пообещали восстановить к вечеру. Для пассажиров запустили автобусы.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что причиной схода состава стал подрыв «при вмешательстве посторонних лиц». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при аварии на железной дороге никто не пострадал.

Ранее местная жительница рассказала об обстановке в Крыму после схода поезда. Женщина сказала, что слышала хлопок, но больше ничего. Серьезных повреждений, завалов, по ее словам нет. Она сообщила «360», что многие жители спокойны, ждут, «когда поймают диверсантов».