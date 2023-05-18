Происшествия 18 мая 2023, 09:51 Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства посторонних лиц КЖД: сход грузового поезда с зерном в Крыму произошел из-за вмешательства посторонних лиц РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вагоны грузового поезда 18 мая сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале Крымской железной дороги (КЖД).

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — добавили в ФГУП «КЖД».

Реклама

Движение пригородных поездов временно остановили. Пассажиры могут уехать на автобусах, для этого составили временную схему движения транспорта.

По предварительной информации, в районе железной дороге прогремел взрыв. С рельсов сошли около пяти вагонов с зерном. К месту происшествия отправились саперы и восстановительные поезда.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее ПВО сбили вражеский БПЛА на западе Крыма. Никто из людей не пострадал.