Происшествия 18 мая 2023, 11:52 Причину схода вагонов с рельсов у Симферополя назвали в Крыму Глава парламента Крыма Константинов: причиной схода вагонов у Симферополя стал подрыв Unsplash

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Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов вблизи Симферополя из-за подрыва. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц», — заявил он.

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Спикер регионального парламента добавил, что делом уже занимаются силовые структуры. Константинов призвал подождать официальной информации.

Житель села Чистенькое Симферопольского района рассказал РИА «Новости», что перед аварией на железнодорожных путях услышал громкий звук, похожий на взрыв. По словам мужчины, у него дома задрожали окна. Корреспондент агентства отметил, что на месте происшествия сильно повредилось железнодорожное полотно.

Пять вагонов, в которых перевозили зерно, сошли с рельсов у Симферополя 18 мая около 07:00. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при аварии на железной дороге никто не пострадал.