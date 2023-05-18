Эксклюзив 18 мая 2023, 13:19 «Слышали хлопок, больше ничего». Местная жительница рассказала об обстановке в Крыму после схода поезда Жительница села Чистенького рассказала о хлопке перед сходом поезда с рельсов в Крыму РИА «Новости»

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В Крыму сошли с рельсов вагоны с зерном. Жительница села Чистенькое Симферопольского района рассказала «360», что перед этим в районе ЧП слышали хлопок.

«Все местные жители скажут одно и то же — все слышали хлопок, больше ничего. Не такой страшный, чтобы все сели и испугались. Думаю, ближе к железной дороге скажут, что сильный, а подальше — слабый», — заявила она.

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Идентифицировать хлопок на слух, по словам женщины, жители Чистенького не смогли. Они звучали периодически с полигона, где уничтожают снаряды времен Великой Отечественной войны, иногда громкие звуки производили пролетающие самолеты.

«Никаких серьезных завалов нет. <…> У нас в Крыму все хорошо, ну случилось что-то. Мы спокойно ждем, когда поймают этих диверсантов», — сказала женщина.

По ее словам, сход произошел на участке железной дороги в поле недалеко от лесополосы у небольшой деревни между городами Севастополем и Симферополем. Повредили одну железнодорожную ветку, других разрушений нет.

Утром 18 мая из-за подрыва на полуострове вагоны с зерном сошли с рельсов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что никто не пострадал. Движение на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановили, пассажиров поездов и электричек доставили в пункты назначения автобусами.