Стало известно состояние женщины, спасенной из-под завалов в Нижнем Новгороде

Женщина, которую достали из-под завалов кафе «Самурай» в Нижнем Новгороде, находится в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает.

Об это сообщили в местном Минздраве.

Ранее взрыв произошел в девятиэтажном доме напротив входа в метро на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Из-за взрыва обрушилось кафе «Самурай» на площади 50 квадратных метров. Взрывная волна была настолько мощной, что в многоэтажке выбило стекла, повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.

Позже спасатели извлекли из-под завалов женщину и сразу же доставили в больницу. Поиски продолжились.

Жильцов дома временно эвакуировали — разместили в ближайшей школе. Они рассказали, что здание трясло после взрыва, чувствовался запах гари.

Позже губернатор региона Глеб Никитин заявил, что взрыв в помещении жилого дома прогремел из-за утечки газа из газораспределительной системы. Глава Нижегородской области уточнил, что газовое оборудование в кафе не было причиной взрыва.

Ранее руководство кафе предположило, что взрыв произошел в подвале, не имевшем отношения к заведению.