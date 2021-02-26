Женщину достали из-под завалов в Нижнем Новгороде

Спасатели извлекли из-под завалов женщину в Нижнем Новгороде. Там утром в пятницу произошел взрыв газа. Пострадавшая жива. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Спасатели извлекли из-под завалов женщину с ожогами. Пострадавшей оказывают первую помощь на месте», — отметили в пресс-службе.

Ее доставят в больницу. Продолжаются поиски еще одной женщины, находящейся под завалами.

ЧП произошло на Мещерском бульваре на цокольном этаже в доме № 3, корпус 2. Из-за взрыва обрушилось кафе на площади 50 квадратных метров. Взрывная волна была настолько мощной, что в многоэтажке выбило стекла, повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.

Пострадали мужчина и девушка. Их госпитализировали. По данным МЧС, здание не было газифицировано. Специалисты выясняют причины случившегося.

Жильцов дома временно эвакуировали в ближайшую школу. По факту случившегося открыто уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.