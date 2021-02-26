Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме напротив входа в метро на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Ударной волной задело припаркованные рядом машины.

В региональном главке МЧС подтвердили «360», что информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. На место выехали сотрудники экстренной службы.

«В 9:13 поступило сообщение о взрыве бытового газа в цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. На место выехала оперативная группа главного управления МЧС по Нижегородской области», — сообщили «360» в ведомстве.

Издание «Нижний сейчас» со ссылкой на очевидцев сообщает, что из-за взрыва в Нижнем Новгороде ограничено движение троллейбусов в сторону Мещерского бульвара. Маршруты № 10 и 25 идут только только до Московского вокзала.