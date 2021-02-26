Руководство нижегородского суши-бара назвало возможный эпицентр взрыва газа

Руководство сети кафе «Самурай» сообщило, что возможно взрыв бытового газа произошел в подвале, который не имеет отношения к заведению. Тем не менее причина происшествия пока не установлена. В пятницу в помещении жилого дома в Нижнем Новгороде взорвался газ.

«В кафе выбит пол. Сейчас службы предполагают, что взрыв произошел в подвальном помещении под нашим кафе. Подвальное помещение не является нашей площадью. Причину взрыва не установили. Но определили, что очаг не в кафе „Самурай“», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сети городских кафе «Самурай» в Facebook.

Представители сети также заявили, что газ в доме не был проведен. Ни газа, ни газовых баллонов в кафе тоже не было. В пресс-службе отметили, что как и все ждут официальную информацию от правоохранительных органов. А также призвали всех доверять только сообщениям от СК и экстренных служб.

Кроме того, руководство обратило внимание, что при взрыве пострадала их менеджер. У нее ожоги, но обошлось без переломов.

Жителей многоэтажного дома в Нижнем Новгороде, где на цокольном этаже произошел взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения — в ближайшую школу.

Взрыв бытового газа произошел в пятницу утром недалеко от входа в метро на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Ударная волна также задела несколько припаркованных машин и выбила стекла у ближайших зданий.