Нижегородские власти назвали причину взрыва в жилом доме

Взрыв в помещении жилого дома в Нижнем Новгороде прогремел из-за утечки газа из газораспределительной системы. С таким заявлением выступил губернатор региона Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области уточнил, что газовое оборудование в кафе не было причиной взрыва. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее руководство кафе предположило, что взрыв произошел в подвале, не имевшем отношения к заведению.

Он прогремел в пятницу утром недалеко от входа в метро на Мещерском бульваре города. Ударной волной зацепило несколько припаркованных машин, в ближайших зданиях выбило стекла. Обрушилось кафе на площади около 50 квадратных метров.

В результате ЧП в больницу попали два человека — мужчина и девушка. Еще одну женщину извлекли из-под завалов с ожогами.

Жильцов дома временно эвакуировали — разместили в ближайшей школе. Они рассказали, что здание трясло после взрыва, чувствовался запах гари.

Здание не газифицировано. После случившегося возбудили дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.