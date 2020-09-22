Стало известно о состоянии третьего пострадавшего в ДТП с рэпером Эллеем

В ДТП с белым Infiniti рэпера Эллея (Эльмина Гулеева) на Остоженке пострадали несколько человек, в том числе Михаил Иорданов. Сейчас он находится в реанимации. Источник рассказал «360» о состоянии мужчины.

Пострадавшего поместили в отделение анестезиологии-реанимации № 34 Боткинской больницы, сообщил «360» источник. Он находится в очень тяжелом состоянии. Мужчине диагностировали перелом позвоночника, также у него разбита голова.

Ранее стало известно о самочувствии пассажирки водителя иномарки. Ею оказалась известная тиктокерша sv_angie. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы. Гораздо серьезнее пострадал пешеход — преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова. Женщине пришлось ампутировать лодыжку. А вот у самого водителя Infiniti Эльмина Гулиева травм оказалось немного — только ушиб плеча.

После аварии полицейские решили возбудить в отношении рэпера Эльмина Гулиева уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы. По версии следствия, водитель иномарки пролетел с высокой скоростью на красный цвет из-за чего произошел наезд на пешеходов.