Рэпера Эллея могут посадить на 2 года за аварию в центре Москвы. Сможет ли он избежать реального срока?

Начинающий рэпер Эльмин Гулиев, известный как Эллей, устроил аварию в центре Москвы 21 сентября. Музыкант проехал на красный со скоростью около 110 километров в час, после чего врезался в выезжавший из-за поворота автомобиль и вылетел на тротуар. Виновнику грозит до двух лет тюрьмы, но «360» узнал, что он может обойтись и без срока.

В 16:20 21 сентября в центре Москвы, на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, столкнулись Mercedes и Infiniti. Второй автомобиль отбросило на тротуар, где стояли пешеходы, три человека пострадали. Авария попала на видео городских камер наблюдения.

За рулем белой машины, которая, по версии полиции, стала причиной ДТП, был начинающий рэпер Эльмин Гулиев (Эллей). Он проехал на красный свет со скоростью более 100 километров в час. По некоторым данным, певца уже не раз штрафовали за превышения скорости и даже езду без прав.

Эльмин Гулиев — малоизвестный рэпер из Баку, начал карьеру музыканта около пяти лет назад — тогда он работал диджеем в московских клубах. В 2018-м Эллей объявил о начале сольной карьеры в качестве рэпера, за два года записал 17 композиций, но популярности так и не получил. В Instagram у него чуть больше шести тысяч подписчиков, последний клип рэпера на момент публикации набрал чуть больше 370 тысяч просмотров.

Красный, переходящий в зеленый

Сам Гулиев считает, что в аварии не виноват. Он рассказал РИА «Новости», что вылетел на тротуар из-за того, что пытался уйти от столкновения. По словам рэпера, он ехал на «красный, переходящий в зеленый».

«Пытался остановиться — не успел. Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Небольшая скорость была, уходил от удара, соответственно, машина от удара куда-то убирается — это уже не контролируется. То есть я врезался, и машина дальше не контролируема», — заявил он.

Водитель второй машины, Александр, рассказал другую версию случившегося. По его словам, он выезжал на зеленый сигнал светофора — ему оставалось еще несколько секунд, чтобы повернуть. Белая Infiniti летела с огромной скоростью, так что уйти от столкновения не удалось.

«Ну как я успел среагировать? Видите, как я успел… Хотел чуть-чуть [уйти от столкновения], он быстро ехал, я выезжаю оттуда — и уже машина», — рассказал он.

Гулиев же настаивает на том, что он «ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную», при этом скорость его автомобиля якобы составляла 80 километров в час при допустимых 60.

Сейчас, по данным РИА «Новости», на рэпера уже завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему грозит два года лишения свободы.

Адвокат и автоюрист Тимур Маршани рассказал «360», что, помимо срока, Гулиеву грозит лишение права управления автомобилем. Также потерпевшие могут подать гражданские иски, чтобы возместить моральный ущерб и расходы на лечение.

«Если признает вину и раскается в случившемся, то это колония-поселение. Либо, вполне вероятно, уголовное преследование может быть прекращено при условии примирения с потерпевшими на стадии следствия или суда», — добавил он.

«Тяжелые» пострадавшие

Сразу после аварии Гулиев рассказал, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, их забрала скорая. Спутнице рэпера, по его словам, тоже понадобилась медицинская помощь, но с ней, уверен Гулиев, все в порядке.

СМИ писали, что девушка получила перелом таза и сотрясение мозга. Но 22 сентября директор Гулиева Ильнур рассказал «360», что спутница рэпера уже выписалась из больницы — перелома таза у нее не было.

«Просто шок у нее был», — уточнил он.

В компании Wowmedia, где работает девушка, подтвердили «360», что сейчас она находится в нормальном состоянии, перелома таза у нее не было

Сам рэпер, по словам директора, получил небольшой ушиб плеча. Источник «360» в ведомственной больнице рассказал, что у музыканта перелом хирургической шейки плеча.

Другой пострадавшей оказалась 49-летняя преподавательница МГЛУ Надежда Тухарова. Студенты рассказали «360», что она предупредила их о том, что опаздывает на пару, и попросила подождать ее, после чего перестала выходить на связь. На видео с аварией студенты узнали педагога.

У Тухаровой диагностировали открытый перелом ноги и частичную ампутацию левой лодыжки. Брат женщины рассказал «360», что она все еще в реанимации с раздробленной лодыжкой.

Третьим пострадавшим, по данным СМИ, стал видеооператор и монтажер Михаил Иорданов. 35-летний мужчина получил перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и тяжелые травмы позвоночника. По данным источника «360», сейчас мужчина находится в очень тяжелом состоянии в реанимации.

Знакомый Иорданова рассказал «360» о том, что со вчерашнего дня не может связаться с оператором, в последний раз в Сеть он выходил за 15 минут до аварии.

«Я, конечно, буду им (пострадавшим — прим. ред.) помогать, готов финансово поддержать. Сейчас посмотрим, может, поеду к ним в больницу», — добавил он в разговоре с изданием «Подъем».

После аварии рэпер закрыл свои страницы в социальных сетях.