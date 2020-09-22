Стало известно о состоянии сбитой певцом Гулиевым женщины

На Остоженке под колеса Infiniti попали несколько человек. Одной из них оказалась преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова. Источник рассказал «360» о состоянии женщины.

Тухтарова, которую госпитализировали в первую городскую больницу, находится в реанимационном отделении.

«Она в реанимации. <…> Разрублена лодыжка», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в 12:00 22 сентября дочь пострадавшей должна встретиться с заведующей лечебного учреждения.

ДТП с участием иномарки произошло вечером 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. За рулем был певец Эльмин Гулиев. Предварительно установлено, что именно он стал виновником аварии — вылетел на красный сигнал светофора на высокой скорости. Машина сбила пешеходов и врезалась в здание, перед этим столкнувшись с белым Mercedes.

Состояние трех пострадавших медики оценили как тяжелое: 35-летний мужчина, по имеющимся данным, серьезно повредил позвоночник, получил перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. У одной женщины был открытый перелом ноги, ей частично ампутировали лодыжку. У второй — перелом таза и сотрясение мозга. Полиция задержала сбившего пешеходов музыканта.