Происшествия 04 февраля 2024, 15:21 Беременная женщина погибла при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске Власти ЛНР: беременная женщина стала жертвой удара ВСУ по Лисичанску Администрация Лисичанска

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В числе погибших при украинском ударе по пекарне в Лисичанске оказалась беременная женщина с пятилетним ребенком. Об этом рассказал заместитель правительства ЛНР Юрий Говтвин. Его процитировал ТАСС.

«Абсолютно гражданский объект, совмещенный с кафе, куда пришли люди отдохнуть семьями с детьми», — добавил он.

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ВСУ обстреляли Лисичанск 3 февраля, в результате удара погибли 28 человек, еще 10 получили ранения. Пострадавших доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Один из выживших рассказал, что все произошло за считаные секунды. В какой-то момент мужчина почувствовал удар в спину, после чего его придавило плитой. Из-под обломков пострадавшего извлекли спасатели и отправили в медучреждение.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля траурным днем по погибшим в Лисичанске.