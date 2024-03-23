Происшествия 23 марта 2024, 18:52 Спасатели разобрали 63 кубометра строительных конструкций в Crocus City Hall МЧС: спасатели разобрали 63 кубометра конструкций в Crocus City Hall

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Спасатели разобрали и вывезли из Crocus City Hall около 63 кубических метров обрушившихся конструкций. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов.

«Продолжается работа по разбору завалов и тушению пожара. Специалистами центра „Лидер“ и отряда „Центроспас“ по состоянию на 17:00 вывезено около 63 кубических метров строительных конструкций», — сообщил он.

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При необходимости к работам подключат аэромобильную группировку Ногинского спасательного центра МЧС России в составе 104 человек и 19 единиц техники.

Работы по разбору завалов продолжатся еще как минимум несколько дней. Большей частью спасатели сосредоточены в концертном зале, который полностью выгорел. Там начали демонтаж конструкций, которые могут препятствовать работе специалистов.

Президент России Владимир Путин поблагодарил спасателей, медиков и пожарных за работу на месте трагедии.

Теракт со стрельбой и пожаром произошел в Красногорске вечером 22 марта. Известно о 133 погибших.