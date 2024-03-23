Важное 23 марта 2024, 13:01 Работы на месте теракта в Подмосковье продолжатся несколько суток — Воробьев Губернатор Воробьев: еще 20 тел нашли на месте теракта в Подмосковье Эксклюзив 360. Кадры из «Крокуса»

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Под завалами в Crocus City Hall в Красногорске нашли еще 20 тел, написал в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его данным, работы спасателей на месте теракта продолжатся еще как минимум несколько суток.

«Спасатели работают на месте трагедии в Крокусе круглосуточно — продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники», — добавил глава региона.

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Губернатор Подмосковья отметил, что основные силы по разбору завалов сосредоточены в концертном зале. Он пострадал больше всего — выгорел полностью. Оставшиеся от потолка фрагменты могут обрушиться. Альпинисты проводят разведку на месте. Власти Московской области стараются помогать спасателям всем необходимым.

В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall, случившихся вечером 22 марта, погибли, по последним данным, 115 человек. Еще более 100 пострадали. Представители ФСБ задержали 11 причастных к теракту.