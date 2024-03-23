Важное 23 марта 2024, 15:35 Путин поблагодарил медиков, спасателей и пожарных за работу на месте теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время обращения после теракта в Crocus City Hall выразил благодарность медикам, пожарным и спасателям, которые работали на месте ЧП. Он подчеркнул, что специалисты сделали все для сохранения человеческих жизней.

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям», — сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что специалисты делали все для сохранения жизней, выводили людей из-под огня, из эпицентра пожара и дыма.

«За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», — добавил Путин.

Он также обратил внимание на неравнодушие простых россиян, которые помогали врачам и сотрудникам спецслужб: оказывали первую помощь и отвозили людей в больницы.

Теракт в Crocus City Hall президент назвал кровавым и варварским. Его жертвами, по последним данным, стали 115 человек, пострадали более 100, в том числе дети. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова отмечала, что в больницах остаются четверо несовершеннолетних, состояние двух из них тяжелое.