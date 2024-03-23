Происшествия 23 марта 2024, 18:12 Демонтаж конструкций начался в концертном зале Crocus City Hall ТАСС: помещения Crocus City Hall выгорели до основания РИА «Новости»

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В концертном зале Crocus City Hall в Красногорске начался демонтаж конструкций, которые могут угрожать работе спасателей. Об этом сообщил ТАСС.

Помещения здания выгорели до основания. Во время пожара в зале была очень высокая температура. Металл частично расплавился. Работы по демонтажу будут идти круглосуточно.

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Террористы ворвались в концертный зал вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Боевики открыли огонь по беззащитным зрителям и устроили пожар.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к населению после теракта, пообещав наказать всех причастных к преступлению. Глава государства поблагодарил спасателей, медиков и пожарных, которые работали на месте ЧП.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в больницах остаются четверо детей. Врачи оценили состояние двух несовершеннолетних как тяжелое.