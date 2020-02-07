Спасатели достали тело депутата Хайруллина из-под обломков рухнувшего вертолета

Спасатели извлекли тело депутата Госдумы Айрата Хайруллина из-под обломков рухнувшего под Татарстаном вертолета. Корреспондент «360» заснял видео проведенной операции.

На видеозаписи видно, как спасатели на специальных носилках увозят тело от места крушения вертолета.

Частный вертолет Bell 407, на котором летел Айрат Хайруллин, направлялся из Левашево в Матюшино. С радаров он пропал около 16:21 по Москве. Вместе с депутатом на борту вертолета находились пилот и пассажир.

Воздушное судно упало на лед Камы. Пилот и помощник депутата были госпитализированы. Жизни одного из них ничего не угрожает, несмотря на тяжелое состояние, рассказал «360» первый заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин. Хайруллин погиб на месте. Тело депутата придавило обломками вертолета, и спасатели долгое время не могли извлечь его.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть человека. Сейчас следователи назвали основные версии крушения вертолета: ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия. Пока все три версии только предварительные. На месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники следственных органов.

Айрат Хайруллин состоял в «Единой России». Он стал депутатом в 2003 году. В нижней палате парламента он был первым заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. До политической карьеры Хайруллин занимался бизнесом. В 2018 году его доход составил 159 миллионов рублей, что позволило ему стать самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана.